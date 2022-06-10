Посол Украины в ФРГ оценил рост германского импорта из России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «безумием» статистику, согласно которой Германия с начала года увеличила импорт из РФ более, чем наполовину. Об этом дипломат написал в Twitter.

«Германия увеличила импорт из России на 60% (!) в январе-апреле 2022 года и перевела в Москву еще почти 6 млрд евро. Торговля между Украиной и Германией упала на 11%» — написал Мельник.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с Мельником, который неоднократно резко высказывался по отношению к Берлину. В частности, он назвал отказ ФРГ поставлять оружие Киеву «позором», который войдет в историю.

До этого Мельник заявил об отсутствии у бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель самокритики по поводу ее собственного политического курса в отношении России.