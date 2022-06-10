Bloomberg: Украина собирается просить МВФ о новом кредите

Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) для запуска новой кредитной программы из-за значительных потерь экономики на фоне спецоперации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко.

«Сейчас мы ведем предварительное обсуждение с командой МВФ, чтобы была новая программа, потому что она нам очень нужна <...> Сейчас мы решаем, на какой основе его можно подготовить», — сказал министр, добавляя, что украинским властям и организации «очень непросто подготовить к концу этого года очень сложную макрофинансовую структуру, макрофинансовый прогноз».

Отмечается, что в этом году Украину уже получила от МВФ экстренное финансирование в размере $1,4 миллиарда из более чем $6 миллиардов. По словам Марченко, в июне Киев рассчитывает получить от западных партнеров $4,8 миллиарда, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем месяце.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что состояние мировой экономики в настоящее время может быть худшим со времен Второй мировой войны из-за пандемии коронавируса, ситуации на Украине, а также угрозы изменения климата. Все эти факторы привели к росту инфляции, когда цены на продукты и энергоносители подскочили. Все эти причины легли тяжелой ношей на конечных потребителей.