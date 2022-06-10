ЧЗСА: менее комфортные отечественные трактора для России «оптимальнее» японских

Уход японских производителей спецтехники не критичен для российских строителей и недропользователей, более того: отечественные и китайские трактора сейчас более оптимальны по соотношению цена-качество. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил Григорий Болотин, ключевой акционер «Чебоксарского завода силовых агрегатов», который выпускает запчасти для спецтехники.

Ранее в пятницу 10 июня министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуду заявил, что страна больше не будет поставлять в Россию экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и другую спецтехнику. Ограничения призваны не допустить укрепления промышленной инфраструктуры России и введены в рамках новых санкций.

По словам Болотина, китайская и российская техника сможет заменить японскую. «Она будет менее производительная, менее комфортная, но по соотношению цены и качества, на самом деле, она будет даже более оптимальной, чем премиальная японская техника», — сказал акционер ЧЗСО.

Он объяснил, что сейчас строительная и добывающая отрасли находятся в состоянии неопределенности и стагнации. Поэтому уход японцев с рынка не является критичным. «Российские компании будут оптимизировать свои затраты. И спрос естественным образом сместится из премиального сегмента в средний сегмент рынка, который является более сбалансированным по соотношению цены и качества», — рассказал Болотин.

До этого поставщики китайских экскаваторов и бульдозеров марки Foton позитивно отреагировали на уход из России японской техники. В «Фотон Машинери Групп» сообщили, что спрос на их технику уже увеличился на 10-20%, в ближайшем будущем они рассчитывают на еще больший рост.