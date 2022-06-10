В России в мае замедлилась кредитная активность в рознице

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что кредитная активность в мае замедлилась, особенно в розничном секторе. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, пишет ТАСС.

Также по ее словам, инфляционные ожидания россиян вернулись к уровням годичной давности. Глава ЦБ назвала это важным признаком стабилизации ситуации. По ее мнению, причина в снижении ожиданий от роста цен заключается в том, что сильная волна повышения инфляции уже прошла и дефицита товаров повседневного спроса удалось избежать.

Говоря об инфляции, Набиуллина сказала, что регулятор ожидает ее дальнейшее снижение в России. Но наблюдаемые сейчас низкие темпы роста цен нельзя назвать устойчивым замедлением показателя.

Вместе с тем, глава Центробанка предупредила, что сохраняются риски введения вторичных антироссийских санкций.

Ранее 10 июня Центробанк России снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень. Как отметили в регуляторе,

инфляция замедляется быстрее, чем Банк России ожидал в апреле нынешнего года. В конце весны и в начале лета прирост цен также находился на низком уровне.