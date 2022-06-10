Производители еды для вегетарианцев заявили, что через пять лет их продукты станут мейнстримом

Продукты питания на растительной основе в ближайшие пять лет станут товарами массового потребления в России. Такое мнение выразила исполнительный директор объединения Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина, пишет «Интерфакс».

По ее словам, еще пару лет назад растительные продукты в нашей стране рекламировались как питание для веганов и вегетарианцев. Это 1-4% потребителей в стране. Их называют «альтернативами». Но сейчас производители хотят расширить целевую аудиторию своей продукции.

«С учетом ежегодного 20%-го увеличения спроса эти продукты в перспективе ближайших пяти лет перестанут быть альтернативой. Это будет унифицированная самостоятельная категория товаров массового потребления», — считает Родина.

Теперь целевая аудитория потребителей продуктов на растительной основе — это все, кто питается продуктами животноводства, но готовы отказываться в пользу товаров «зеленой корзины».

В конце марта диетолог Алекс Гловер заявил, что дефицит различных витаминов группы В может привести к самым разным проблемам, — от головных болей и раздражительности до анемии.

В связи с этим эксперт по уходу за кожей Карл Кристиан подчеркнул, что B12 помогает производству эритроцитов и регулирует работу нервной системы. Потреблять его следует из продуктов животного происхождения, таких как мясо, яйца и молочные продукты.