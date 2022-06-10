В ЦБ заявили, что банки могут перестать предлагать клиентам валютные продукты

Российские банки на фоне антироссийских санкций продолжат уменьшать объем своих операций в валюте и вовсе могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов. Сообщение об этом пресс-служба Банка России опубликовала на своем сайте.

«После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов», — сказали в регуляторе.

В мае глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что кредитные организации на фоне ограничительных мер должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.

На этой неделе банк «Тинькофф» и Райффайзенбанк ввели комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро.

Ранее 10 июня в Банке России сообщили, что регулятор изучает решение ряда банков о введении комиссии за обслуживание валютных счетов и при необходимости примет надзорные меры.