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Lotte в Казахстане остановила выпуск ирисок и «барбарисок» из-за нехватки сахара из России

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imagebroker/Global Look Press

Одно из крупнейших кондитерских предприятий в Казахстане «ЛОТТЕ Рахат» полностью остановило производство некоторых изделий из-за дефицита сахара в стране. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение представителя компании Константина Федорца.

«На данный момент мы не производим «барбариски». Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Еще мы приостановили производство ирисок», — сказал он на пресс-конференции предправления компании.

По его словам, в компании в принципе отказались от производства всех продуктов с высоким содержанием сахара, «потому что его просто нет».

Федорец подчеркнул, что нехватка сахара возникла из-за приостановки импорта из России. Из других стран импортировать этот продукт для страны дороже на 35% — сахар облагается акцизом. Казахстан «сидел» на российском беспошлинном сахаре.

АО «ЛОТТЕ Рахат» выпускает около 400 наименований кондитерских изделий на двух предприятиях — в Алма-Ате и Чимкенте. Последний завод полностью приостановил работу. С 2015 года 92,44 % акций АО «ЛОТТЕ Рахат» принадлежат компании из Южной Кореи LOTTE Confectionery. Последняя входит в Lotte Group, основанную в 1967 году в Сеуле.

В середине марта сообщалось, что Россия запретила вывоз зерновых культур и сахара из страны. Ограничения действуют до 31 августа текущего года.

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