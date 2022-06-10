В Японии назвали страны, которые свели на нет антироссийские санкции Запада

Эффективность санкций Запада против РФ снижается из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией, пишет японская газета Nihon Keizai.

Издание обратило внимание, что США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, при этом Индия и КНР увеличивают ее закупки. В результате Россия «получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок», при этом эффективность европейских и американских санкций «существенно снижается», говорится в статье.

По данным компании Refinitiv, объем нефти, импортируемой Китаем из РФ морским путем, без учета трубопроводов, в мае составил порядка 800 000 баррелей в сутки, увеличившись более чем на 40% по сравнению с январем, а морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. Авторы публикации назвали эти цифры «впечатляющими».

Также экспорт российского газа и угля в Индию значительно вырос, КНР тоже работает над расширением поставок этого сырья, сказано в материале.

Кроме того, издание отмечает, что экономическая выгода от покупки подешевевших российских энергоносителей велика.

«Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения», — добавляется в статье.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки по сниженной цене нефти у РФ вместо отказа от ее импорта. По его мнению, в таком случае Россия сохранит возможность экспортировать нефть, но по цене, которая будет значительно ниже рыночной.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.