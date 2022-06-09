The Telegraph написало, что сфера продовольствия в Британии оказалась в уязвимом положении

Пищевая промышленность Великобритании оказалась в уязвимом положении после того, как один из двух крупнейших заводов по производству удобрений в стране закрылся из-за роста стоимости энергоносителей, пишет газета The Telegraph.

Издание пишет, что компания CF Fertilizers сообщила о закрытии крупнейшего в Британии завода по снабжению азотными удобрениями отрасль сельского хозяйства страны. Завод пришлось закрыть, потому что фабрику стало невозможно содержать из-за взлетевших цен на газ. Также причиной закрытия предприятия стали высокие экологические налоги.

По словам заместителя главы Национального союза фермеров (NFU) Тома Брэдшоу, сообщение о закрытии фабрики стало очередным ударом для британских фермеров. Они страдают из-за высокой инфляции.

Специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсон сказал, что дефицит азотного удобрения приедет к увеличению цены на молоко, мясо и хлеб.

На этой неделе телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования сообщил, что средняя цена на бензин в Великобритании в очередной раз стала рекордной за всю историю ведения статистики, увеличившись до £1,785 ($2,24) за литр.