Регионы получат 1,36 млрд рублей компенсации за размещение беженцев из ЛНР, ДНР и Украины

Правительство России планирует выделить из резервного фонда 1 млрд 359 млн 702,3 тысяч рублей на возмещение расходов регионов за прием беженцев из ДРН, ЛНР и Украины. Документ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

Речь идет о компенсации трат на проживание и питание людей в пунктах временного размещения. Сумму возмещения считали из расчета 913 рублей на человека в сутки за предоставление жилья и 415 рублей на питание одного человека в сутки.

Деньги получат почти 40 регионов. Больше всего получит Воронежская область (182,6 млн рублей), Ростовская область (122,7 млн рублей) и Подмосковье (111,5 млн рублей).

В начале апреля для единовременной выплаты прибывшим из Украины и Донбасса из бюджета выделили 600 млн рублей. Предполагалось, что один беженец должен был получит 10 тысяч рублей.

Ранее 9 июня сообщалось, что правительство Латвии согласовало продление мер поддержки украинских беженцев. Поддержку в виде размещения будут предоставлять на срок до 120 дней. Физическим и юридическим лицам выплатят компенсацию за проживание беженцев из Украины.