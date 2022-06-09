Путин отметил, что на Западе его именем называют инфляцию, хотя он тут «ни при чем»

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляцию на Западе называют его именем несправедливо — он тут «ни при чем». Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия-24».

«Моим именем называют инфляцию, а мы здесь совершенно ни при чем», — заявил глава государства на встрече с молодыми учеными, предпринимателями и разработчиками в сфере инноваций.

Путин подчеркнул, что западные страны пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию.

В течение дня президент также обсудит помощь молодым предпринимателям в регионах.

Ранее Путин заявил, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, «он возвращал», и подобная участь выпала и на долю современной России.

Также Путин подчеркнул, что у России «не было и нет» закрытой экономики, а повышение цен в западных странах связано с их собственными ошибками.