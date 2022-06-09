ЦБ: за неделю международные резервы РФ увеличились на $1,7 млрд

Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3%, или на $1,7 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

По состоянию на 3 июня 2022 года этот показатель составлял $591,3 млрд. При этом в мае он находился на отметке в $589,6 млрд.

Международные резервы включают в себя высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они исчисляются в иностранной валюте и состоят из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее Банк России разрешил россиянам отправлять со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку до $150 тыс. в месяц. Нерезидентам-физическим лицам из дружественных стран разрешается перечислять на зарубежные счета такую же сумму. Ранее лимит по переводам на зарубежные счета для физлиц составлял $50 тыс.