Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин пообещал подумать над льготами для сотрудников фармкомпаний 18:25
Минфин сообщил, что для табачной продукции не будут создавать новую ЕГАИС 18:22
Садальский раскритиковал Ваенгу за рассказ о поедании собственной рвоты 18:17
Водитель Toyota задним ходом протаранил самосвал из-за дорожного конфликта 18:15
Военный историк считает применение звена Су-57 важным шагом для авиации 18:08
Дипломат из правительства Обамы раскритиковал выступления Байдена 18:08
Хуснуллин назвал важным событием для ДНР и ЛНР начало работы... 18:07
Пушилин назвал «логичным итогом» приговор суда в отношении наемников из Британии... 18:07
В России возродилась программа утилизации «автохлама» 18:04
Летчик Попов рассказал об эффективной схеме использования 4 российских Су-57... 18:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

ЦБ: за неделю международные резервы РФ увеличились на $1,7 млрд

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3%, или на $1,7 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

По состоянию на 3 июня 2022 года этот показатель составлял $591,3 млрд. При этом в мае он находился на отметке в $589,6 млрд.

Международные резервы включают в себя высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они исчисляются в иностранной валюте и состоят из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее Банк России разрешил россиянам отправлять со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку до $150 тыс. в месяц. Нерезидентам-физическим лицам из дружественных стран разрешается перечислять на зарубежные счета такую же сумму. Ранее лимит по переводам на зарубежные счета для физлиц составлял $50 тыс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть