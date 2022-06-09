Постпред России в Женеве Гатилов: ООН планирует решить проблему зерна «пакетно»

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организация намерена решить проблему вокруг зерна «пакетно». Об этом сообщатся в эфире «Россия 24».

По словам постпреда России в Женеве, предполагается также параллельно вывозить российское зерно.

«С нашей стороны никаких препятствий для вывоза зерна нет. И ООНовским представителям были даны конкретные предложения, как это можно было бы сделать, и в каких количествах Россия готова экспортировать и зерно, и удобрения», — отметил Гатилов.

По его словам, сейчас есть вопросы к украинской стороне.

«ООНовцы хотят решить этот вопрос пакетно, то есть вывоз зерна из России и украинского зерна — это вторая часть пакета», — добавил представитель России.

Ранее в Евросоюзе призвали не покупать у России зерно, вывезенное с Украины.

Также Кремль прокомментировал позицию Киева по вывозу зерна с украинских портов.