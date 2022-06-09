Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, экспортеры должны осуществлять продажу иностранной валюты в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России в период того срока, который определил Совет директоров Центральною банка России.

Изначально доля обязательной продажи валютной выручки участникам внешнего рынка была установлена в размере 80%. Позднее она была уменьшена до 50%.

Ранее сообщалось, Минфин России разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

До этого Центробанк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 дней.