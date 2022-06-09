В России предложили индексировать зарплату чаще раза в год

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил индексировать зарплаты по уровню инфляции чаще раза в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступая на круглом столе «Суверенитет как важная основа социально-экономического развития России» в Совфеде Шмаков подчеркнул, что законы, определяющие частоту проведения индексации, были приняты еще «в докризисный период, в довоенный период», однако сейчас условия изменились.

По его словам, индексация заработной платы, а также минимального размера оплаты труда в зависимости от уровня инфляции должна проводиться и анализироваться чаще, чем это записано в законах РФ.

Также он подчеркнул, что инфляция сейчас выходит на более низкий уровень, но нет гарантии, что она и дальше останется на нем.

Ранее сообщалось, что треть работающих россиян пожаловались на отсутствие индексации зарплат.