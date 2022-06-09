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Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 17,02%

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Depositphotos

Инфляция в России с 28 мая по 3 июня замедлилась до 17,02% в годовом выражении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», который подготовлен Минэкономразвития РФ.

Перед этим показатель достигал 17,35% . Годовая инфляция впервые с декабря 2021 года замедлилась до 17,1% против 17,83% по итогам апреля.

На замедление инфляции продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности, а также сезонные факторы.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала Великобританию главной пострадавшей страной в результате проведения спецоперации на Украине со стороны России.

По прогнозу объединения, в этом году рост ВВП Британии составит 3,6%. Но в 2023 году рост окажется на нулевой позиции. Показатели инфляции в ближайшие два года составят 8,8% в 2023 году и 7,4% в 2024 году.

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