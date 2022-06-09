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Twitter выполнит требование Илона Маска о предоставлении данных о поддельных аккаунтах

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Global Look Press

Американский миллиардер Маск отложил предложение о покупке Twitter на сумму 44 млрд долларов из-за спора о спам-аккаунтах.

Twitter планирует выполнить требование Маска и предоставить ему отчет о внутренних данных о спам-ботах и поддельных аккаунтах после угрозы выйти из сделки, сообщила газета The Washington Post .

Источник рассказал изданию, что компания предложит доступ к так называемой «пожарной части» данных, включающей запись в режиме реального времени о более чем 500 миллионах твитов, публикуемых ежедневно, а также информацию об учетных записях и устройствах из которых отправляются сообщения.

Соглашение предназначено для продвижения застопорившейся сделки Маска по покупке Twitter на $44 млрд.

Миллиардер официально пригрозил отказаться от покупки, обвинив компанию во лжи о части пользователей, являющихся ботами, путем сокрытия внутренних данных. Этот шаг воспринимается многими как предлог для снижения цены сделки, поскольку акции Twitter резко упали.

Некоторые аналитики предполагают, что Маск намерен разорвать сделку.

Ранее сообщалось, что Илон Маск и частные инвесторы временно приостановили переговоры о привлечении дополнительных средств для сделки по приобретению Twitter. Связано это с неопределенным будущим соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предприниматель готов заплатить $33,5 млрд для покупки социальной сети, а остальные деньги он хотел привлечь от инвесторов.

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