В ОАЭ прогнозируют «невиданные» цены на нефть, если убрать энергоресурсы РФ с рынка

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что цены на энергоресурсы могут достигнуть «невиданных уровней», если полностью убрать российские нефть и газ с мирового рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, цены на нефть пока далеки от своего пика, но мировому рынку угрожает восстановление спроса в Китае после пандемии коронавируса.

«Только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют значительные объемы простаивающих производственных мощностей, но даже этого достаточно лишь для того, чтобы компенсировать часть дефицита предложения, созданного санкциями против России», — цитирует его агентство.

Аль-Мазруи предупредил, что без дополнительных инвестиций по всему миру Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) не может гарантировать достаточные поставки нефти.

Он также подчеркнул, что договоренности ОПЕК+ по добычи нефти в летние месяцы увеличат предложение всего на 0,4%.

2 июня министры стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 648 тыс. баррелей в сутки в июле и в августе.