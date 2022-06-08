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Шольц заявил, что Германия перейдет на электричество из возобновляемых источников энергии

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Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна планирует переходить на электричество из возобновляемых источников энергии. Об этом председатель немецкого правительства сообщил в ходе пресс-конференции Союза иностранной прессы ФРГ (VAP) в Берлине, пишет «Интерфакс».

По словам канцлера Германии, страна меньше других государств Евросоюза зависит от импорта российских энергоносителей. Также он подчеркнул, что к осени страна намерена отказаться от поставок угля из России.

В середине мая глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что немецкие власти прорабатывают план полного и бесповоротного отказа от российских энергоресурсов.

В конце мая сообщалось, что в районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан появилась первая в стране солнечно-ветровая электростанция.

Индия испытывает сложности с нехваткой энергоресурсов. В частности в стране проблемы с углем. На этом фоне запустили гибридную электростанцию, которая работает на потенциале двух возобновляемых источников энергии — ветра и солнца.

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