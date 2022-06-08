Шольц заявил, что Германия перейдет на электричество из возобновляемых источников энергии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна планирует переходить на электричество из возобновляемых источников энергии. Об этом председатель немецкого правительства сообщил в ходе пресс-конференции Союза иностранной прессы ФРГ (VAP) в Берлине, пишет «Интерфакс».

По словам канцлера Германии, страна меньше других государств Евросоюза зависит от импорта российских энергоносителей. Также он подчеркнул, что к осени страна намерена отказаться от поставок угля из России.

В середине мая глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что немецкие власти прорабатывают план полного и бесповоротного отказа от российских энергоресурсов.

В конце мая сообщалось, что в районе города Джайсалмер в западном индийском штате Раджастхан появилась первая в стране солнечно-ветровая электростанция.

Индия испытывает сложности с нехваткой энергоресурсов. В частности в стране проблемы с углем. На этом фоне запустили гибридную электростанцию, которая работает на потенциале двух возобновляемых источников энергии — ветра и солнца.