Le Figaro написало, что в парижском аэропорту отменят четверть рейсов из-за забастовки

В парижском аэропорту «Шарль де Голль» 9 июня отменят около четверти рейсов, запланированных с 7 утра до 14 часов из-за забастовки персонала. Об этом пишет издание Le Figaro со ссылкой на сообщение организации «Аэропорты Парижа».

По словам представителя организации, бастующие требуют повысить им зарплату на 300 евро в месяц «для всех и безо всяких условий».

«Несмотря на возобновление воздушного трафика и получаемую от этого прибыль, наша работа не вознаграждается по ее справедливой стоимости», — говорится в совместном заявлении семи профсоюзов.

Управление гражданской авиации DGAC обратилось к авиакомпании Air France (основной перевозчик этой воздушной гавани) с просьбой по возможности перенести свои рейсы. Компания отменила 85 из них.

Ранее 8 июня госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявила, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен. Размеры компенсации определят позднее. При расчете суммы выплаты учтут количество членов семьи.