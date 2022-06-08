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Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новые санкции в отношении химического и нефтяного секторов экономики России

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Chris Wattie/Reuters

Правительство Канады утвердило новый пакет санкций в отношении России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство страны.

Канадские специалисты и компании больше не смогу консультировать специалистов российских нефтегазовых и химических предприятий. Всего под запрет попали 28 услуг, важных для добывающих отраслей и химической промышленности. Среди них строительство, перевозки, компьютерные, бухгалтерские, консалтинговые, технические и управленческие услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, химических продуктов.

Ранее в агентстве пограничных служб Канады заявили, что Канада и США договорились об укреплении усилий по соблюдению экспортных ограничений в области технологий и другой продукции, которая может усилить военные возможности Российской Федерации. В посольстве РФ в Канаде отмечали, что политически мотивированная санкционная политика Оттавы в отношении Москвы сказывается на жизни простых канадцев, которые уже сталкиваются с последствиями такой недальновидной политики своего правительства.

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