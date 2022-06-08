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Власти Франции выплатят гражданам компенсацию за рост цен

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Depositphotos

Госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявила, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен, пишет ТАСС.

«Правительство решило направить до конца летних отпусков компенсацию непосредственно на банковские счета французов. Это мера направлена на возмещение повышенных расходов на продовольствие», — сказала Грегуар после заседания правительства.

По ее словам, размеры компенсации определят позднее. Официальный представитель кабмина уточнила, что при расчете суммы выплаты будет учитываться количество членов семьи.

Ранее 8 июня министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил, что высокий уровень инфляции в стране сохранится еще в течение нескольких недель или месяцев.

Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции достигла 5,2% за год по итогам мая. Цены на продукты выросли за год на 4,2%, на услуги — на 3,2%. Особенно в стране выросла в цене рыба (на 12%) и овощи (на 9%). Стоимость на энергоносители подскочила на 28% за год.

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