Цена на нефть марки Brent выросла до $122 впервые с марта

Цена на нефть марки Brent выросла до $122 впервые с 24 марта 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговых площадок.

В среду, 8 июня, рост цен показал 1,4%, достигнув $122,26 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,52% — до $121,21.

Ранее глава крупного сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель и выше из-за напряженных цепочек поставок и перенаправления Россией экспорта в другие страны из Европы.

Он прогнозирует сокращение добычи нефти и разрушение спроса. По его словам, сокращение добычи и разрушение спроса произойдут из-за высокой стоимости энергоносителей в течение продолжительного периода времени.

Он добавил, что рост стоимости других сырьевых товаров может привести к серьезному давлению на рост экономики в мире. Такая ситуация может привести к замедлению роста спроса по всему миру.