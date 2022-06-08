Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Порошенко нашелся во Львове 14:46
«КП»: Прилучный продал купленный за 100 млн дом, в котором жил с Муцениеце 14:45
Стала известна информация о формате проведения ФНЛ в следующем сезоне 14:45
В Португалии число инфицированных оспой обезьян превысило 190 человек 14:43
Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при наезде на людей... 14:41
В Махачкале молодой человек устроил драку из-за поцелуя пары на эскалаторе 14:41
В МЭА порекомендовали европейцам снизить температуру отопления в домах... 14:41
Специалист Роспотребнадзора рассказала, содержание каких радионуклидов в воде... 14:40
США тревожит строительство военной инфраструктуры Китая на границе с Индией 14:39
Директор театра Ермоловой заявил, что не подписывал указ об отмене спектакля... 14:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Цена на нефть марки Brent выросла до $122 впервые с марта

close
100%
Charlie Riedel/AP

Цена на нефть марки Brent выросла до $122 впервые с 24 марта 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговых площадок.

В среду, 8 июня, рост цен показал 1,4%, достигнув $122,26 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,52% — до $121,21.

Ранее глава крупного сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель и выше из-за напряженных цепочек поставок и перенаправления Россией экспорта в другие страны из Европы.

Он прогнозирует сокращение добычи нефти и разрушение спроса. По его словам, сокращение добычи и разрушение спроса произойдут из-за высокой стоимости энергоносителей в течение продолжительного периода времени.

Он добавил, что рост стоимости других сырьевых товаров может привести к серьезному давлению на рост экономики в мире. Такая ситуация может привести к замедлению роста спроса по всему миру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть