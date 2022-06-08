В СБУ заявили, что арестовали активы российского бизнеса на $67,8 млн

Служба безопасности Украины сообщает, что сотрудники ведомства арестовали активы якобы российского бизнеса на $67,8 млн, сообщает РИА «Новости».

«Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как на Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию «Л/ДНР», — указано в сообщении.

Украинский суд арестовал все активы — корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество. При этом в СБУ не указали ни названия компании, ни привели никаких доказательств своих действий.

Ранее в «Роснефти» заявили об отсутствии активов на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) до этого сообщала, что инициировала процедуру ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть». Спецслужба отмечала, что заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». Помимо этого, она арестовала ее денежные активы размером 20 млн гривен (примерно $677 тыс.), а также приостановила действие ее лицензии на электроснабжение.