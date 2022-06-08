Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лавров призвал возобновить переговоры для встречи Путина и Зеленского 13:21
Газизов назвал имя лучшего футболиста РПЛ 13:21
В ростовском суде подтвердили нападение подсудимого на двух сотрудников 13:17
Цена на нефть марки Brent выросла до $122 впервые с марта 13:17
В Москве кассир обменника украла у клиентов 40 млн рублей и сбежала... 13:15
Автор «Петровых в гриппе» Сальников заявил, что не против экранизации... 13:15
«Сбер Авто»: чаще всего россияне ищут машины за 1,5 млн рублей 13:13
Власти Польши призвали население не скупать дорогой уголь, обещая снизить цены 13:12
В Ростове-на-Дону подсудимый ранил из пистолета конвоира и пристава... 13:05
Минобороны РФ сообщило об авиаударе по бронетанковому заводу ВСУ в Харькове 13:03
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В СБУ заявили, что арестовали активы российского бизнеса на $67,8 млн

close
100%
РИА «Новости»

Служба безопасности Украины сообщает, что сотрудники ведомства арестовали активы якобы российского бизнеса на $67,8 млн, сообщает РИА «Новости».

«Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как на Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию «Л/ДНР», — указано в сообщении.

Украинский суд арестовал все активы — корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество. При этом в СБУ не указали ни названия компании, ни привели никаких доказательств своих действий.

Ранее в «Роснефти» заявили об отсутствии активов на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) до этого сообщала, что инициировала процедуру ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть». Спецслужба отмечала, что заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть». Помимо этого, она арестовала ее денежные активы размером 20 млн гривен (примерно $677 тыс.), а также приостановила действие ее лицензии на электроснабжение.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть