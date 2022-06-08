«Газпром» сообщил, что подает газ через Украину в подтвержденном ею объеме

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Россия подает газ через украинскую территорию в подтвержденном Киевом объеме, передает РИА «Новости».

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 41,4 миллиона кубометров на 8 июня», — сказал он.

Куприянов добавил, что заявка на ГИС «Сохрановка» была снова отклонена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина приостановит экспорт угля и газа, чтобы пережить зиму.

11 мая Украина перестала вести прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка». Причиной назвали территориальное расположение ГИС. Она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Для транзита газа на территорию Европы остался только один вход — ГИС «Суджа».