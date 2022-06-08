Россия увеличила экспорт досок на 10% за пять месяцев 2022 года на фоне санкций

Россия увеличила экспорт пиломатериалов на 10% в период с января по май 2022 года, несмотря на множественные антироссийские санкции. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).

Объем экспорта пиломатериалов из России в январе-мае 2022 года увеличился на 10%, до 11,2 млн кубометров. Российские компании отправляют за рубеж доски, брус, пиловочник (сырье для производства досок), балансовую древесину и фанкряж. Причем 70% поставок пришлось на «дружественные» страны Азии.

Представитель «Рослесинфорга» заявил, что в Сибири и на Дальнем Востоке не видят влияния санкций. Большая часть грузов традиционно уходит в Китай. Единственным изменением стало лишь изменение предпочтений зарубежных партнеров. Речь идет о том, что теперь покупатели переключились на закупку пиломатериалов и готовые изделия в виде фанеры и ДСП.

В ведомстве добавили, что серьезный рост поставок в Китай начался в марте, куда экспорт вырос на 19,6%. В апреле он уже составил 22,6%. Однако эксперты рынка заявили, что, по данным таможни Китая, рост пиломатериалов составил всего 1,2% за первые четыре месяца года. Такое расхождение в данных может быть из-за того, что российские компании указывают страну назначения Китай, но везут в другие страны.

В начале мая РБК, ссылаясь на пресс-службу «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза), сообщил, что в первом квартале 2022 года объем заготовки древесины уменьшился на 2,4%, до 68,9 млн куб. м из-за запрета на экспорт из страны необработанной древесины, а также древесного сырья для фанеры.