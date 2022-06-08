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«Известия»: треть россиян пожаловались на отсутствие индексации зарплаты

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Depositphotos

Треть работающих россиян пожаловались на отсутствие индексации зарплат, пишут «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru.

Также опрос показал, что половине респондентов не нравится их размер оплаты труда, при этом только пятая часть участников исследования намерена просить повышения.

В течение года зарплату не поднимали 34%, еще 33% заявили об отсутствии оплаты за переработки, еще 22% пожаловались на низкий оклад и на то, что финальный заработок зависит от процентов, премий или бонусов.

Кроме того, 20% россиян пожаловались на плохой социальный пакет, 33% — на отсутствие ДМС, 23% — на отсутствие оплаты занятий спортом. Рабочие обязанности не устраивают 23% сотрудников.

Издание направило запрос в топ-50 российских компаний об индексации зарплат сотрудников в этом году. В ряде из них заявили, что планируют индексировать оплату труда до 9%.

Ранее россиянам рассказали, как добиться индексации зарплаты.

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