Kyodo: Япония считает неприемлемым объявление РФ о соглашении по морскому промыслу

Агентство Kyodo со ссылкой на источник в кабинете министров Японии утверждает, что Токио считает неприемлемым «одностороннее объявление» со стороны Российской Федерации о приостановке реализации межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника японского агентства, позиция правительства Японии уже была доведена до российской стороны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва намерена приостановить реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в сфере промысла морских живых ресурсов.

Позднее стало известно, что правительство Японии намерено продолжить консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов в связи с решением Москвы приостановить реализацию этого соглашения.

Также генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио пока не совершал очередной платеж в рамках реализации межправительственного соглашения с РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов.