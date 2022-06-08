Аналитик Васильев назвал причины укрепления рубля

Аналитик Совкомбанка Михаил Васильев перечислил в беседе с агентством «Прайм» факторы, которые влияют на укрепление курса рубля.

По его словам, позиция рубля определяется разницей между экспортом и импортом, при этом раньше на него влияли потоки капитала и покупка валюты Минфином по бюджетному правилу, а теперь эти каналы влияния на курс отсутствуют. Аналитик отметил, что экспорт вырос из-за роста цен на нефть, газ, зерно и удобрения, а импорт снизился из-за санкционных ограничений и экономического спада. Разница между экспортом и импортом стала больше, что выразилось в укреплении рубля, указал Васильев.

Эксперт уточнил, что ситуация обусловлена последствиями западных санкций, тем не менее рост цен на нефть и другое сырье помогают сгладить экономический спад и укрепить позиции рубля.

«Отток капитала, который раньше был одним из главных факторов ослабления рубля в кризис, теперь по большей части закрыт из-за жестких валютных ограничений и санкций Запада», — рассказал аналитик.

Он напомнил, что раньше россияне хранили сбережения в валюте, однако теперь их доверие подорвано из-за санкций и рисков заморозки валютных активов на Западе.

Ранее россиянам рассказали, когда произойдет ослабление рубля.