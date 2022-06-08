Во Франции объяснили, чем грозят Европе санкции против РФ

Евродепутат и бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что санкционная политика ЕС против РФ пагубно влияет на экономику европейских государств и не находит поддержки у стран за пределами западного блока. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, что вы втягиваете нас в экономическую и геополитическую катастрофу через политику санкций, за которыми никто не хочет следовать за пределами Запада. Вы непрестанно требуете применения многостороннего подхода, но создаете систему, которая ограничивает нас практически только отношениями с США», — рассказал Мариани.

По его словам, санкции против России не согласовывались с жителями стран ЕС.

Ранее Мариани заявил, что Евросоюз занял антироссийскую позицию под влиянием стран Восточной Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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