Украинский посол назвал поставку нового оружия условием экспорта зерна

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина согласится возобновить морские перевозки сельскохозяйственной продукции в случае передачи Киеву новых вооружений, передает ТАСС.

«Для возобновления морских перевозок необходимы эффективные гарантии безопасности. Такие гарантии должны быть обеспечены за счет поставок Украине соответствующих вооружений для защиты ее берегов от угроз с моря и участия военно-морских сил третьих стран для защиты соответствующей части акватории Черного моря», — сказал он.

При этом посол подчеркнул, что на данный момент Украина, Турция и Россия не достигли договоренностей по вопросу экспорта зерна. По словам Боднара, Киев «в настоящее время работает с ООН и партнерами над возможностью создания гуманитарного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в договоренности России и Турции о вывозе украинского зерна с порта Одессы нет четких очертаний.