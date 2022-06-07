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Анонсировано открытие около 200 ресторанов McDonald's в России

Глава McDonald's в России Пароев: около 200 ресторанов откроются под новым брендом до конца июня

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Гендиректор McDonald's в России Олег Пароев рассказал, когда рестораны этой бывшей сети откроются под новым брендом в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у российского McDonald's имеется план запуска заведений «волнами».

«Хотим довольно много предприятий открыть до конца июня. Вторая «волна» у нас будет уже чуть ли не 13 июня. <…> До конца июня порядка 200 предприятий мы должны точно открыть по всей стране, если получится — даже больше», — рассказал Пароев.

Ранее стало известно об открытии в Москве и области 15 ресторанов McDonald's 12 июня. Ожидается, что на День России откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. В Подмосковье заведения откроются в Реутове, Химках и Одинцово.

До этого российский McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов.

Также в СМИ появилась информация, что в российских ресторанах McDonald's будут изменены названия блюд.

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