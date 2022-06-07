Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти Brent на 2022 год почти на 4%

Министерство энергетики США повысило прогноз стоимости нефти эталонной марки Brent в 2022 году на 3,8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) американского ведомства.

Уточняется, что прогноз цены повысили с $103,35 до $107,37 за баррель.

Минэнерго также ожидает, что котировки Brent с июля по декабрь 2022 года будут в среднем сохраняться на уровне $108 за баррель, а в 2023 году опустятся до $97 за баррель.

Кроме того, энергетическое ведомство повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2022 году на 10 тыс. баррелей — до 11,92 млн баррелей в сутки.

Ожидания от добычи в следующем году увеличили 120 тыс. баррелей — до 12,97 млн баррелей в сутки. Это может стать максимальным значением уровня нефтедобычи в стране.

Ранее 7 июня котировки нефти стали расти вслед за ослаблением доллара США относительно евро. К 18:00 (мск) августовские фьючерсы на Brent повышались в цене на лондонской бирже ICE Futures на $1,18 (0,99%), до $120,69 за баррель.

3 июня стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе 2022 года поднялась на лондонской бирже ICE более чем на 2% — выше $121 за баррель впервые с 24 марта 2022 года.