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В Минфине США заявили о желании сохранить поток российской нефти на мировой рынок

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Global Look Press

Американская сторона заинтересована в дальнейшем поступлении российской нефти на мировой рынок, но США хотели бы, чтобы Москва получала ограниченную прибыль от продажи сырья. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, пишет агентство «Прайм».

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», — сказала она на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

Ограничение прибыли Москвы от экспорта нефти Йеллен назвала безусловной целью действующей американской администрации.

В начале июня агентство Bloomberg на основе своих расчетов написало, что в среднем в день Россия может получить от экспорта газа и нефти около $800 млн по итогам 2022 года.

Всего Россия может получить около $285 млрд за экспорт энергоносителей в этом году. Это превышает показатель прошлого года на 20%. Кроме топлива и сырья Россия продает другим странам еще металлы. С их учетом прибыль от экспорта может превысить $300 млрд.

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