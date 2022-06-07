«Ъ»: украинские банкиры прогнозируют кризис из-за повышения ключевой ставки

Ассоциация украинских банков (АСУ) спрогнозировала, что в результате решения Нацбанка Украины (НБУ) повысить ключевую ставку с 10% до 25%, в стране состоится банковский кризис и возможное закрытие 20 банков, передает «Коммерсантъ».

По мнению АСУ, после повышения ставки по кредиту до 27% станет неизбежным резкий рост на ресурсы, что может привести к «резкому ухудшению структуры кредитных портфелей, нарушению норм резервирования и значительному снижению ликвидности банковской системы».

Члены ассоциации полагают, что стоимость полученных банками от НБУ ресурсов выросла в 2,5 раза, что может привести к потере капитала и ликвидности банковской системы и, далее, к банковскому кризису. Также, они прогнозируют, что в случае применения ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам 27% могут обанкротиться 20 банков Украины.

«Более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты при повышении процентной ставки. Под значительным давлением окажется Фонд гарантирования вкладов физических лиц», — говорится в сообщении АСУ.

В АСУ также полагают, что удорожание денежных ресурсов для реального сектора экономики и банковской системы может привести к остановке кредитования и сокращению рабочих мест.

2 июня Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования была установлена на уровне 27%, для депозитных сертификатов — 23%.