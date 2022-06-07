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В Райффайзенбанке начнут брать комиссию за использование валютных счетов

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Depositphotos

Райффайзенбанк с 30 июня вводит комиссию в 0,2% в месяц за использование валютных счетов. Информацию об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что комиссию вводят на счета в евро, долларах, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

«Для каждой валюты комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения на конец месяца, минимальный размер комиссии составит 10 у.е.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что комиссию будут брать с валютных счетов, на которых хранятся от 5 тыс. условных единиц. Для клиентов с премиальными тарифами этот порог составит 50 тыс. у.е.

Райффайзенбанк ввел меру, чтобы эффективнее управлять деньгами в иностранной валюте. В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах США и евро.

В начале мая пресс-служба австрийского Raiffeisen Bank International сообщила, что количество клиентов российского Райффайзенбанка за первый квартал 2022 года сократилось на 14%.

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