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Путин заявил о необходимости обеспечения роста доходов россиян

Нужно обеспечить увеличение доходов россиян, предоставить бизнесу дополнительную способность погасить его задолженности быстро. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — сказал президент.

По его словам, ранее ряд решений относительно увеличения доходов граждан уже приняли. В частности, с 1 июня на 10% повысили пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум. Из этого следует многие социальные выплаты тоже повысились автоматически.

Глава государства добавил, что очень важно поддержать потребительский спрос. Он привел данные, согласно которым в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Но на самом деле с учетом инфляции показатель все-таки сократился.

Ранее 7 июня Путин сказал, что темпы выдачи ипотеки сократились, несмотря на снижение ключевой ставки и поддержку программы кредитования по стороны государства.

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