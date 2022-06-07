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России отменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией

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Depositphotos

Россия сменила ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление российского правительства.

«Дополнить перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные РФ временные ограничения на транспортное сообщение... позициями следующего содержания: республика Армения, Киргизская республика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Казахстан с 8 июня возобновляет работу 12 временно закрытых пограничных автомобильных пунктов пропуска. Казахстан в том числе граничит с Российской Федерацией.

При этом Норвегия в конце апреля приняла решение закрыть границу для грузовиков и порты для судов из Российской Федерации на фоне происходящего на Украине.

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