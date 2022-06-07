Правительство выделит не менее 500 млн рублей на поддержку продвижения российских брендов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что правительство в этом году впервые просубсидирует поддержку продвижения российских брендов, в первую очередь на телевидении. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство приняло решение в этом году и впервые будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — сказал он, выступая в рамках Недели российского ретейла.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные дизайнеры займут нишу, освободившуюся после ухода зарубежных брендов. Он добавил, что власти намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

Также сообщалось, что большая часть россиян не испытывает дискомфорта из-за ухода иностранных брендов.