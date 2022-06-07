Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Валерия вступилась за Пригожина после его слов о финансовых трудностях звезд... 12:50
Александр Маршал отверг возможность эмиграции 12:49
«Пляжный бездельник» с Мэттью Макконахи снова выйдет в кино 12:45
Пятилетний сын Кержакова пожаловался, что отец не позвал его на свадьбу 12:45
Ученые объяснили разницу в зрении между позвоночными и беспозвоночными животными 12:45
Тренер Великова: если Тутберидзе может помочь дочери выступать за США, это логично... 12:44
Нетребко собирается пять лет не выступать в России 12:43
Официальному представителю Минобороны Конашенкову присвоили новое звание 12:43
Ева Уварова о полете на конкурс в Киев: нас задержали, мы провели... 12:43
У жителя Подмосковья украли чемодан с 1,5 млн рублей, который тот оставил... 12:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Правительство выделит не менее 500 млн рублей на поддержку продвижения российских брендов

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что правительство в этом году впервые просубсидирует поддержку продвижения российских брендов, в первую очередь на телевидении. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство приняло решение в этом году и впервые будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов», — сказал он, выступая в рамках Недели российского ретейла.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественные дизайнеры займут нишу, освободившуюся после ухода зарубежных брендов. Он добавил, что власти намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

Также сообщалось, что большая часть россиян не испытывает дискомфорта из-за ухода иностранных брендов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть