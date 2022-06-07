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Новая Зеландия ввела новые санкции против 44 российских и белорусских предприятий

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Depositphotos

Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 44 компаний России и Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

«Под эти последние санкции попали 44 организации, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями», — сообщила глава МИД страны Наная Махута.

Рестрикции коснулись в том числе «Газпрома» и предприятий, производящих оружие и военную технику.

Отмечается, что все компании из «черного списка» имеют «стратегическое значение для России».

В мае Новая Зеландия ввела санкции в отношении восьми российских предприятий и граждан, также под санкции попали несколько белорусских предприятий и граждан, включая президента страны Александра Лукашенко.

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Санкции против России
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