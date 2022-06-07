В Минэнерго заявили о расходовании в России менее 1% электричества на майнинг

В России на майнинг криптовалюты приходится всего 0,64% электроэнергии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минэнерго.

«Доля потребления электроэнергии майнерами криптовалют в России на сегодняшний день составляет порядка 0,64% от общероссийского», — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что российская энергосистема достаточно прочная. Энергетики обеспечивают бесперебойное электроснабжение потребителей. Также они могут предоставить электричество и майнерам при соответствующей легализации и регулировании такой деятельности.

В Минэнерго уточнили, что они поддерживают идею о легализации майнинга в России. Однако те, кто занимается этой деятельностью, должны платить по полному тарифу, а не по льготному, как у населения.

В конце мая зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР) не исключил, что Россия станет лидером мирового майнинга. По его словам, это возможно после принятия законопроекта о цифровых валютах, который предполагает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка.