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Курс биткоина упал ниже $30 тыс.

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Курс биткоина в ходе торговой сессии 7 июня опустился ниже отметки в $30 тыс., до $29,4 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов CoinDesk.

По данным биржи, цена криптовалюты опустилась за сутки на 5,25%, минимальное значение в ходе торгов составило $29,2 тыс.

Это не первый обвал биткоина за последний месяц. Так, 12 мая курс упал до $26,7 тыс. — минимума с декабря 2020 года.

На следующий день криптовалюта отыграла падение, поднявшись на 13% и превысив отметку в $30 тыс.

В мае криптовалютная биржа CoinCorner выпустила первую в мире карту с NFC-чипом для оплаты покупок криптовалютой. Карта получила название The Bolt Card. Для оплаты покупок в биткоинах ее достаточно приложить к POS-терминалу, как любую карту Visa или MasterCard. Отмечается, что платеж проходит моментально.

Сегодня на рынке криптовалюту к оплате принимают такие компании, как Microsoft, Amazon, KFC, Starbucks и другие.

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