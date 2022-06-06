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Силуанов предупредил о риске глобального кризиса из-за фрагментации валютной системы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что усилившийся процесс фрагментации мировой валютно-финансовой системы создает риск глобального кризиса, сообщает пресс-служба российского министерства.

В ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) Силуанов подчеркнул, что ужесточение монетарной политики и беспрецедентной санкционной кампании Запада против России значительно увеличивают риски глобальной стагфляции и мирового продовольственного кризиса. Вместе с подрывом доверия к мировой валютно-финансовой системе они создают риск глобального экономического кризиса, указал министр.

Он предложил странам БРИКС договориться о совместных скоординированных мерах реагирования и предложить свою программу действий для стабилизации экономической ситуации. Представители БРИКС согласились с Силуановым, что текущий геополитический кризис усугубил нерешенные после пандемии проблемы и выявил узкие места в мировой экономике.

Участники встречи призвали развитые страны к ответственному ведению экономической политики, избегая использование односторонних и протекционистских мер, противоречащих правилам ВТО.

Ранее обозреватель The Hill заявил, что после санкций и попыток изолировать Россию страны Запада приняли решение найти компромисс с Москвой.

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