Молдавия попросила Россию выдать ей оппозиционного политика и мужа певицы Жасмин

Власти Молдавии запросили у России экстрадицию лидера молдавской оппозиционной партии «Победа» и мужа певицы Жасмин Илана Шора. Об этом сообщила министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару в эфире телеканала TVR Moldova.

В Молдавии Шора приговорили к 15 годам лишения свободы за отмывание $1 млрд. Шор свою вину отрицает.

«Мы также запросили экстрадицию [Шора] у Российской Федерации для исполнения решений Апелляционной платы [Кишинева]. Пока мы не получили ответа», — сказала министр.

Помимо этого, Минюст страны пытается получить из официальных источников подтверждение заявлений Шора в СМИ о наличии у него российского гражданства, также министерство ожидает ответа от властей Израиля на повторный запрос об экстрадиции политика.

В мае Илан Шор в интервью заявил, что получил российский паспорт.

В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа».

Ранее Шор заявил о намерении стать премьер-министром Молдавии.