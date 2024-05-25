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В российском городе прошел рейд против фотографов, использующих животных

«ЧП Сочи»: рейд против использующих животных фотографов прошел в Сочи

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Телеграм-канал «ЧП Сочи»

В Сочи власти провели рейд в отношении фотографов, которые используют животных для фотосессий с туристами. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

По данным портала, представители администрации выявили несколько фактов жестокого обращения с животными. На фотографов составили шесть административных протоколов.

Власти призвали жителей города сообщать обо всех фактах подобных правонарушений.

21 мая стало известно, что житель Аляски подвергся нападению лосихи, когда пытался сфотографировать ее детенышей. Мужчина увидел новорожденных лосят во время прогулки по лесу недалеко от города Хомер, в этом время из кустов выбежала разъяренная лосиха и напала на фотографа.

До этого фотограф Сергей Елисеев рассказал «Газете.Ru», как дроном спас теленка от стаи собак.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на «терроризирующих» микрорайон лошадей.

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