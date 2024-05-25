Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Очередной украинский беспилотник сбит над территорией Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в министерстве обороны России.

По сведениям министерства, атака была пресечена 25 мая около 13:15. Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа. Иные подробности в настоящий момент не приводятся.

Это не первая за день атака дронов по Белгородской области. Так, утром сообщалось о двух налетах в Шебекино. В результате падения первого дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Вторая атака привела к повреждению оборудования предприятия.

Чуть позже стало известно, что в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал машину на дороге. Водитель не пострадал.

Кроме того, сообщалось об ударе украинского дрона по кафе в Шебекино.

Ранее Минобороны России отчиталось, что российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников.