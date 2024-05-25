Воздушная тревога объявлена в Киеве днем 25 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены в украинской столице включились в 13:56 (совпадает с мск).

Издание УНИАН также пишет о взрыве в Чернигове.

Незадолго до этого в Харькове на фоне воздушной тревоги произошел взрыв.

В ночь на 25 мая сирены звучали в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.