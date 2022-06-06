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В США выписали ордер на арест двух самолетов бизнесмена Абрамовича

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Global Look Press

В Нью-Йорке федеральный судья подписал ордер на арест двух самолетов бизнесмена Романа Абрамовича, передает CNBC.

Таким образом, как сообщает телеканал, Министерство юстиции США арестует самолеты Boeing 787-8 Dreamliner ( по документам находится в Дубае) и Gulfstream G650ER (в России).

Как считают в американской прокуратуре, перечисленные авиалайнеры в минувшем марте летали в РФ в обход экспортных санкций США. Телеканал утверждает, что Абрамович «владел самолетами через подставные компании».

Представители Романа Абрамовича пока не комментировали информацию CNBC.

Ранее Роман Абрамович направил иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в связи с введенными против него санкциями.

Сообщается, что иск со стороны Абрамовича подан к Совету ЕС, ранее принявшему санкции против бизнесмена.

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