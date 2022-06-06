Independent: объемы перевозок российский нефти увеличились вдвое после введения эмбарго ЕС

Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала спецоперации России на Украине, несмотря на попытки Евросоюза заблокировать экспорт энергоресурсов из РФ на мировые рынки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Independent.

Как говорится в статье, компании из Европы продолжают получать прибыль от поставок российской нефти в другие страны, такие как Индия и Китай.

В материале также отмечается, что эти страны стали охотно покупать сырую нефть, от которой отказалась Европа.

Специалисты считают, что отказ большинства судоходных компаний от поставок энергоресурсов из России привел к тому, что другие компании стали получать огромную прибыль.

Автор статьи подчеркнул, что бездействие лидеров европейских стран привело к дыре в нефтяном эмбарго против РФ, которое позволяет беспрепятственно перевозить российские энергоресурсы под флагами Евросоюза.

Ранее ЕС принял шестой пакет санкций против России. Он включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории Евросоюза.

При этом в документе отмечалось, что запрет поставок на сырую нефть вступит через шесть месяцев, а на нефтепродукты через восемь месяцев с момента введения санкций.