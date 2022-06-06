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ФНБ вырос почти на ₽1,5 трлн в мае после сокращения в апреле

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае вырос на 1,47 трлн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В мае 2022 года ФНБ вырос на 1,47 трлн руб., до 12,5 трлн руб. Это составляет 9,4% от ВВП России, отметили в публикации.

Рост произошел после падения ФНБ в апреле на 2 трлн руб. На 1 мая 2022 года он составлял чуть больше 11 трлн рублей.

Ликвидная часть ФНБ достигла 6,9% ВВП, что составляет около 9,3 трлн руб. На отдельных счета в ЦБ размещено €51,585 млрд, свыше £5,56 млрд, 809,814 млрд японский иен, 309,720 млрд китайских юаней.

В середине мая Минфин сообщал, что объем ФНБ за апрель 2022 года сократился до 11,005 трлн руб.

До этого персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин заявил, что Россия может оказаться в выигрыше, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада, санкции — как уже введенные, так и находящиеся «в проекте». Он обратил внимание, что РФ выгодно подорожание ресурсов.

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